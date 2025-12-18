edición general
Estopa y Chenoa presentarán las Campanadas 2025 en RTVE

Estopa y Chenoa presentarán las Campanadas 2025 en RTVE  

Pocas personas pueden representar mejor a nuestro país como David y José Muñoz, Estopa, y Laura Corradini, Chenoa. Un grupo que lleva 25 años en los escenarios y una de las finalistas de la primera edición de Operación Triunfo y, actualmente, presentadora de éxito de programas como The Floor o Dog House, en La 1. Un trío que promete convertir las Campanadas de RTVE en 2025 en una auténtica fiesta, con música, naturalidad, simpatía y humor. Un evento único para despedir el año.

En Open Play, Patri Campos ha entrevistado a los protagonistas de la noche y le ha preguntado a Chenoa sobre su outfit: "Es una buena idea, pero no iré en chándal, por respeto a mis padres que me quieren ver guapa". "En vez del pegamento, quiero ser el sándwich de España", ha bromeado David Muñoz, de Estopa. La cantante ha asegurado que le hace "mucha ilusión", pero que está nerviosa. El ambiente de celebración por la noticia era muy festivo: "No vamos a dar los cuartos, vamos a dar los tercios", han finalizado los hermanos Muñoz.
¿No anunciaron ayer a Marc Giró?
