Estopa y Chenoa presentarán las Campanadas 2025 en RTVE  

Pocas personas pueden representar mejor a nuestro país como David y José Muñoz, Estopa, y Laura Corradini, Chenoa. Un grupo que lleva 25 años en los escenarios y una de las finalistas de la primera edición de Operación Triunfo y, actualmente, presentadora de éxito de programas como The Floor o Dog House, en La 1. Un trío que promete convertir las Campanadas de RTVE en 2025 en una auténtica fiesta, con música, naturalidad, simpatía y humor. Un evento único para despedir el año.