El estoicismo tiene la clave para que tu vuelta al trabajo no sea un horror

La filosofía estoica no promete milagros, pero sí te enseña a mirar la rutina con ojos nuevos para que la "vuelta al cole" deje de presentarse como un paisaje de batalla donde gobiernen las prisas, el estrés y las jornadas interminables. Volver al trabajo después de las vacaciones tiene algo de rito colectivo. Septiembre arranca y, de pronto, las redes sociales se llenan de memes sobre la vuelta al trabajo, el síndrome postvacacional y la tentación de hacerse ermitaño en una cabaña con Wi-Fi. Para muchos, reincorporarse al trabajo se vive como