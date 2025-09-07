edición general
El estoicismo tiene la clave para que tu vuelta al trabajo no sea un horror

La filosofía estoica no promete milagros, pero sí te enseña a mirar la rutina con ojos nuevos para que la "vuelta al cole" deje de presentarse como un paisaje de batalla donde gobiernen las prisas, el estrés y las jornadas interminables. Volver al trabajo después de las vacaciones tiene algo de rito colectivo. Septiembre arranca y, de pronto, las redes sociales se llenan de memes sobre la vuelta al trabajo, el síndrome postvacacional y la tentación de hacerse ermitaño en una cabaña con Wi-Fi. Para muchos, reincorporarse al trabajo se vive como

capitan__nemo #1 capitan__nemo
Dí 'vuelta a la rutina' una vez mas.  media
pazentrelosmundos #3 pazentrelosmundos
Qué honda con la tontuna esta del estoicismo? Por qué personillas de clase trabajadora tratan de emular a emperadores y pa colmo mal?

Señores ni en vuestros sueños húmedos llegareis a emperadores, se os está yendo de las manos la chorrada.

Si no leisteis filosofía en la vida y sólo os interesa una en concreto lo estáis haciendo fatal.
haprendiz #4 haprendiz *
El estoicismo "cuqui" que templa el espíritu frente a los sufrimientos derivados del estrés posvacacional.

Si Séneca levantase la cabeza...
#5 diablos_maiq *
Puestos a elegir, yo prefiero el hedonismo. :-D
#2 Tuathan
Pero si yo estoy deseando que empiece el cole de mis niños :-D
