¿Esto se come?  

En el parque regional de Mission Trails, en California, una gran garza azul (Ardea herodias) sorprendió al fotógrafo Decker Nomura al atrapar una presa poco habitual: una ardilla. Aunque solemos asociar a estas aves con la pesca de peces, ranas o pequeños reptiles, lo cierto que son depredadores oportunistas. La escena, aunque poco común, demuestra la capacidad de adaptación de esta especie, que no duda en varias su dieta según se presenten las oportunidades.