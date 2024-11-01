¿Esto se come?  

edición general
En el parque regional de Mission Trails, en California, una gran garza azul (Ardea herodias) sorprendió al fotógrafo Decker Nomura al atrapar una presa poco habitual: una ardilla. Aunque solemos asociar a estas aves con la pesca de peces, ranas o pequeños reptiles, lo cierto que son depredadores oportunistas. La escena, aunque poco común, demuestra la capacidad de adaptación de esta especie, que no duda en varias su dieta según se presenten las oportunidades.

Gry #1 Gry
Cuando hay hambre comes lo que pilles. :-P
OCLuis #2 OCLuis *
Las garzas están emparentadas con las cigüeñas, que en determinadas ocasiones se comportan como carroñeros. Y si comes carne muerta, comer carne viva es un lujo y una oportunidad que no se puede dejar pasar.
#3 AMartian
Yo las he visto en el parque Polvoranca, ponerse ciegas de topillos o ratas de agua
