Esto es lo que te perdiste en la caótica convención de Turning Point (Eng)

En la conferencia AmericaFest de Turning Point USA en Phoenix —el primer gran encuentro desde el asesinato de su fundador Charlie Kirk— hubo una fuerte guerra interna dentro del movimiento conservador norteamericano, con debates intensos sobre cómo manejar figuras extremistas como Nick Fuentes y la relación con Israel y el antisemitismo. Figuras como Ben Shapiro, Tucker Carlson y Steve Bannon protagonizaron fuertes choques de opinión.