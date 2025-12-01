edición general
Esto no es fácil

Lo saben en el PSOE y lo saben en Podemos o en Sumar. Lo sabemos cada uno y cada una en nuestros círculos. Una cosa es señalar el machismo y otra, muy diferente, gestionar su presencia

Igual es que vender una narrativa en la que ser un baboso, un gilipollas o terrible en las relaciones interpersonales equivale a ser un violador que fuerza a las personas a mantener sexo contra su voluntad les ha explotado en la cara.
Porque estoy convencido que la mayoría de las denuncias, que no dudo que sean verdad, se saldarán en absolución porque las acciones aun probadas no son constitutivas de delito (Si es que llegan al juzgado).
