edición general
4 meneos
85 clics

Este es el verdadero responsable del descubrimiento de América

El mismo navegante escribió en varios documentos que han pasado desapercibidos en los relatos sobre lo acontecido en 1492 que «él fue la causa de que sus altezas tuviesen las Indias»

| etiquetas: colon
3 1 1 K 33 cultura
2 comentarios
3 1 1 K 33 cultura
themarquesito #1 themarquesito
Aunque fray Diego de Deza fue importante, también lo fueron otras muchas personas, y a este respecto me remitiré a lo que escribe fray Bartolomé de las Casas en la Historia de las Indias, que las lista puntualmente:

Y porque el principio de los negocios arduos en las cortes de los reyes es dar noticia larga de lo que se pretende alcanzar a los más privados y allegados a los príncipes, asistentes más continuamente a las personas reales, o en consejo, o en favor o privanza, por ende…   » ver todo el comentario
0 K 20
ehizabai #2 ehizabai
#0 Me cago en el puto clickbat.
0 K 13

menéame