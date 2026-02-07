edición general
Este sábado se produjeron decenas de manifestaciones en toda Francia contra las "leyes de Duplomb" destinadas a reintroducir pesticidas(francés)

Activistas medioambientales, campesinos o gente sencilla "ciudadanos preocupados" El sábado 7 de febrero se produjeron manifestaciones en el llamado de más de 80 organizaciones contra la ley antirestricciones agrícolas del senador Laurent Duplomb y su nueva propuesta destinada a reintroducir pesticidas prohibidos. En todas partes, el mismo mensaje: "Duplomb, no significa no" o din nou: "Más agricultores, menos pesticidas". Desde Boulogne-sur-Mer hasta Albi, desde Burdeos hasta Valenciennes, se organizaron una treintena de manifestaciones..

cocolisto #1 cocolisto
"Tras la movilización de este fin de semana, está prevista una gran reunión en París el miércoles, día de un debate en la Asamblea Nacional sobre la ley Duplomb, aprobada este verano y que prevé, en particular, facilitar el almacenamiento de agua y la ampliación de los edificios ganaderos.

La disposición más controvertida de este texto −la reautorización del acetamiprid, un insecticida neonicotinoide tóxico para las abejas− fue censurada por el Consejo Constitucional "falta de…   » ver todo el comentario
