Este sábado se produjeron decenas de manifestaciones en toda Francia contra las "leyes de Duplomb" destinadas a reintroducir pesticidas(francés)

Activistas medioambientales, campesinos o gente sencilla "ciudadanos preocupados" El sábado 7 de febrero se produjeron manifestaciones en el llamado de más de 80 organizaciones contra la ley antirestricciones agrícolas del senador Laurent Duplomb y su nueva propuesta destinada a reintroducir pesticidas prohibidos. En todas partes, el mismo mensaje: "Duplomb, no significa no" o din nou: "Más agricultores, menos pesticidas". Desde Boulogne-sur-Mer hasta Albi, desde Burdeos hasta Valenciennes, se organizaron una treintena de manifestaciones..