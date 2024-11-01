edición general
Este plan no es lo que quería el primer ministro Benjamin Netanyahu luego de dos años de guerra

Netanyahu se encuentra ahora presionado tanto por sus preocupaciones políticas internas como por la presión geopolítica que ejercen Trump y varios países musulmanes y árabes de Medio Oriente. Naciones de todo el mundo recibieron los acontecimientos del viernes por la noche como si la paz ya hubiera llegado. "Las negociaciones se llevarán a cabo bajo las condiciones de un alto el fuego, lo cual es contrario al diseño de Netanyahu que quería que todo esto ocurriera bajo presión militar”.

lobotomico2 #3 lobotomico2
Debe ser la primera vez que una parte se sienta a negociar (USA e Israel son la misma parte), sin contar con la otra parte, y ganan justo los que no negociaban.
Connect #10 Connect
Lamentablemente se tuvo que esperar dos años a que Netanyahu cometiera un fallo bombardeando Qatar. Eso todavía escuece al emir Tamim y aunque parece que hayan sellado una paz de facto, no se ha parado. No ha podido echar a Israel de la UEFA, pero la batalla no ha acabado y seguirá a organismos y países más importantes. También tardará en su proceso, pero será más efectivo que lo que está haciendo Europa.
#11 toot_
Recordemos que se trata de una masacre, no una guerra. ¿Qué pueden negociar los que están siendo aplastados, sin ejército, sin campo de batalla, sin territorio, sin nada?
Asnaeb #2 Asnaeb
Netanyahu a cadena perpetua.
Findeton #1 Findeton
No es lo que quería Netanyahu, pero es lo que ha tenido que aceptar gracias a la presión internacional y sobre todo de Trump.
Dasmandr #12 Dasmandr
#1 deja de hacerte daño, por favor.
#8 Pixmac
Más que un plan era un borrador de acuerdo. Si no hay plazos ni fases de desarrollo no se le puede llamar plan/acuerdo de paz. Hay mucho que acordar para que el plan de paz vaya adelante y lo primero de todo es parar los bombardeos y muertes de los palestinos. Si Israel no para de matar no habrá acuerdo de paz.
Meneanauta #4 Meneanauta *
Con este plan Israel deberá abandonar sus aspiraciones de expulsar a los palestinos de Gaza para siempre, permitir la colonización israelí y anexar el enclave costero.
Jugada maestra de Hamas aceptando el plan aunque no les guste. Saben que Israel no van a cumplir.
F.Hierro #5 F.Hierro *
Menudo escozor debe llevar la izquierda viendo que va a ser Trump el que pare la guerra mientras el resto del mundo se descojona de la "flotilla", cuyos tripulantes han sido correctamente tratados, y por tanto no han podido victimizarse, que era su único objetivo, ahora que sabemos que nunca llevaron a bordo ningún tipo de ayuda humanitaria.
#6 Cuchifrito *
#5 No Trump hombre, ha sido Netanyahu quien pare de bombardear. No ha parado todavía bueno pero igual para un día de estos. Nombre de la paz para Netanyahu.
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
Hay gente como #5 que aún no se ha enterado que el incidente de la flotilla ha puesto a Israel en evidencia violando, otra vez más, la legalidad internacional.

Con acciones como esas se hace insostenible para los gobiernos de países con una cierta democracia seguir apoyando al régimen genocida de Nethanyahu.

Edit: ay! Si es un clonaco recién creado.... Y yo intentando razonar :-/
RoterHahn #9 RoterHahn
#7
Tranqui, ya está compensado
Negativo al canto pal troll.
Dasmandr #14 Dasmandr
#7 ha gastado todos los jugadores recientes del Real Madrid. Ya tiene que tirar de histórico.
Glidingdemon #15 Glidingdemon
#7 Sólo tienes que mirar si tiene nombre de jugador o ex jugador del Madrid, y ya sabes que sólo va a escribir mierda, lo que tiene en el cerebro, y como solo escribe mierda cada semana tiene que ponerse un nuevo nombre.
Bhuvaya #13 Bhuvaya
#5 pero si el escozor lo lleváis vosotros que no paráis de proyectar xD xD xD
#16 Toponotomalasuerte
#5 yo a veces pienso que a la gente como tú la paga perro sanxe a modo troll para asustar a la gente. No puedo creerme que la derecha pueda ser tan subnormal.
