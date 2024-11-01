Este plan no es lo que quería el primer ministro Benjamin Netanyahu luego de dos años de guerra

Netanyahu se encuentra ahora presionado tanto por sus preocupaciones políticas internas como por la presión geopolítica que ejercen Trump y varios países musulmanes y árabes de Medio Oriente. Naciones de todo el mundo recibieron los acontecimientos del viernes por la noche como si la paz ya hubiera llegado. "Las negociaciones se llevarán a cabo bajo las condiciones de un alto el fuego, lo cual es contrario al diseño de Netanyahu que quería que todo esto ocurriera bajo presión militar”.