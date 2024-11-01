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Este es el listado actualizado de entidades colaboradoras de Extranjería que ayudan a migrantes en la regularización

Más de 300 entidades sociales están acreditadas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería para ayudar a migrantes en el acceso a la regularización extraordinaria de extranjeros.

| etiquetas: inmigración , regularización
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