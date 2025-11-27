edición general
3 meneos
205 clics
Este blindado iba a ser la 'joya de la corona' británica. Hasta que 31 soldados sintieron 'malas vibraciones'

Este blindado iba a ser la 'joya de la corona' británica. Hasta que 31 soldados sintieron 'malas vibraciones'

El blindado Ajax, llamado a transformar las capacidades del Ejército británico, ha vuelto a ser el desgraciado protagonista de la actualidad tecnológica y militar. En esta ocasión, por un episodio que ha afectado a la salud de 31 soldados durante un entrenamiento, como cuentan en TWZ. Tal ha sido su gravedad que el Ministerio de Defensa ha ordenado la suspensión temporal de todas las actividades con este vehículo hasta que se esclarezcan sus causas.

| etiquetas: blindados , ajax , ejército británico , santa bárbara sistemas
3 0 1 K 32 actualidad
7 comentarios
3 0 1 K 32 actualidad
#1 Pitchford
Es que a quien se le ocurre meter 31 soldados en un tanque..
0 K 16
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
#1

A los alemanes. Este chisme no solo llevaba jefe de carro, conductor, artillero ... iba el presidente de la comunidad, el portero, el administrador de fincas, el vigilante de la piscina ....

es.wikipedia.org/wiki/Sturmpanzerwagen_A7V  media
4 K 67
Mikhail #6 Mikhail
#1 Según las especificaciones en la wiki, sólo caben 4 soldados más 2 tripulantes; así que se referirá a varios blindados y no a uno solo.
2 K 36
#7 Pitchford
#6 Of course! :roll:
0 K 16
Peazo_galgo #2 Peazo_galgo
Aquí dan algo más de detalle:

www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5683443/ejercito-britanico-su

Tremendo, muchos soldados salían sordos, mareados y vomitando... y eran unas simples maniobras...
0 K 10
tul #4 tul
#2 la industria occidental solo es capaz de crear mierda sobrepreciada
0 K 15
Kamillerix #5 Kamillerix *
#2 Qué delicados!. A algunos amigos les tocó montar en los primeros BMR, decían que era una locura: hasta el punto que por las vibraciones podía descolgarse el motor (Pegaso, creo recordar) que estaba enfrente del habitáculo, con las consecuencias imaginables... :roll:
0 K 10

menéame