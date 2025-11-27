Este blindado iba a ser la 'joya de la corona' británica. Hasta que 31 soldados sintieron 'malas vibraciones'

El blindado Ajax, llamado a transformar las capacidades del Ejército británico, ha vuelto a ser el desgraciado protagonista de la actualidad tecnológica y militar. En esta ocasión, por un episodio que ha afectado a la salud de 31 soldados durante un entrenamiento, como cuentan en TWZ. Tal ha sido su gravedad que el Ministerio de Defensa ha ordenado la suspensión temporal de todas las actividades con este vehículo hasta que se esclarezcan sus causas.