Estatua dorada de Trump sosteniendo un Bitcoin colocada frente al Capitolio de EE. UU
Un grupo de inversores en criptomonedas financió la estatua dorada del presidente Donald Trump sosteniendo un Bitcoin.
|
etiquetas
:
estatua
,
trump
,
bitcoin
,
criptomonedas
#4
themarquesito
Entre los participantes hay alumnos de Liberty University, una universidad ultraconservadora fundada por Jerry Falwell.
Creo que este debe ser el cuarto becerro de oro que crean los trumpistas variados.
2
K
49
#5
casicasi
Pensaba que el liberalismo y el culto a la personalidad eran incompatibles.
0
K
13
#6
Verdaderofalso
#5
hablas de egoman y criptobros especuladores
0
K
20
#3
harverto
En casa capital de los BRICS van a construir una igual
0
K
11
#7
Pacman
Parece más Peter Griffin, pero aceptamos pulpo
0
K
11
#2
BertoltBrecht
Es duro de mollera, como el original.
0
K
10
#1
tromperri
Estados Unidos es un puto meme.
0
K
9
#8
EvilPreacher
Al ver la minatura pensé que era Paco Martínez Soria llegando del pueblo con un queso, pero ahora que leo el titular...
0
K
9
#9
ninHer
Esto ya se me está empezando a parecer al Fallout, pero a marchas forzadas.....veremos cuanto tarda en lucir un pipboy.
0
K
6
Creo que este debe ser el cuarto becerro de oro que crean los trumpistas variados.