Estas son las arañas de Europa que intrigan a la NASA  

En la helada superficie de Europa, una de las lunas más intrigantes de Júpiter, hay un patrón que ha desconcertado a los científicos durante casi tres décadas. Desde las primeras imágenes captadas por la sonda Galileo de la NASA en 1998, los científicos observaron una estructura con la forma de una araña, con brazos ramificados extendiéndose desde un punto central, sin una explicación convincente. Esa figura, ahora llamada Damhán Alla ha sido finalmente explicada por un equipo internacional que propone un origen muy diferente al que se pensaba.