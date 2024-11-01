La estafa de la matanza de cerdos: los manuales incautados a los estafadores muestran cómo se crea una estafa global

La estafa de la matanza de cerdos no es una estafa artesanal, ni el producto de estafadores individuales improvisados. Se trata de un sistema industrial basado en procedimientos codificados, manipulación psicológica estructurada e infraestructuras de cobro que explotan las plataformas digitales y las criptomonedas. Así lo demuestran dos manuales operativos incautados durante redadas policiales en Filipinas que ofrecen una visión directa de cómo las bandas construyen relaciones artificiales, enganchan a las víctimas y las llevan a perder dinero.