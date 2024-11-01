Estafa disfrazada de dulzura: El gran robo de perlas de 1913 [Eng]  

En julio de 1913, el comerciante de joyas londinense Max Mayer abrió un paquete que debería haber contenido un collar de 61 perlas rosas perfectamente combinadas con un broche de diamantes. En su lugar, encontró "once terrones oblongos de azúcar francesa" y un trozo de periódico francés. El robo se conocería como el Gran Robo de las Perlas, partes del cual siguen sin resolverse hasta el día de hoy. Mayer explicó que había enviado el collar de 135.000 libras esterlinas (equivalente a unos 20 millones de dólares actuales) a Henri Salomons