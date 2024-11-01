Los estadounidenses están abandonando EE. UU. en cifras récord en busca de países «más seguros y estables» [ENG]

Según un nuevo informe del Wall Street Journal, el año pasado más personas salieron de Estados Unidos de las que entraron, algo que el país no experimentaba desde la Gran Depresión. La administración Trump ha atribuido la migración neta negativa a su endurecimiento de la política migratoria, que ha dado lugar a un aumento de las deportaciones y a la limitación de visados. Sin embargo, las estadísticas muestran que, más allá de esto, los ciudadanos estadounidenses están abandonando el país en cifras récord.