Estados Unidos: los republicanos han dejado de fingir que les importa la atención sanitaria [EN]

Gracias a la legislación aprobada por los demócratas durante la administración de Biden, la tasa de personas sin seguro médico se redujo el año pasado al 8%, cifra cercana a la cobertura universal (inferior al 5%). Algunos estados ya están por debajo, lo que podría haber ocurrido a nivel nacional si 10 estados gobernados por republicanos, incluyendo Texas (que aún tiene un 16,4% de personas sin seguro) y Florida (10,9%), no se hubieran negado a ampliar Medicaid para cubrir a los trabajadores pobres. Ahora se ha dado un giro de 180 grados.

3 comentarios
Supercinexin #2 Supercinexin
Joder, pues si antes estaban fingiendo que les importaba, imagínate cómo estará la Sanidad ahora...
azathothruna #3 azathothruna
Pensamientos y oraciones sera la receta por defecto :troll:

Puede una nacion amish competir contra la "federacion" de xi jinping?
#1 Eukherio
Es lo de siempre. Cuando cuesta dinero y no es algo prioritario para sus votantes no esperes que lo sea para sus líderes.
