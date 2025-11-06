Estados Unidos: los republicanos han dejado de fingir que les importa la atención sanitaria [EN]

Gracias a la legislación aprobada por los demócratas durante la administración de Biden, la tasa de personas sin seguro médico se redujo el año pasado al 8%, cifra cercana a la cobertura universal (inferior al 5%). Algunos estados ya están por debajo, lo que podría haber ocurrido a nivel nacional si 10 estados gobernados por republicanos, incluyendo Texas (que aún tiene un 16,4% de personas sin seguro) y Florida (10,9%), no se hubieran negado a ampliar Medicaid para cubrir a los trabajadores pobres. Ahora se ha dado un giro de 180 grados.