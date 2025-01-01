Estados Unidos registra histórica pérdida de 1.4 millones de migrantes en el primer semestre de Trump

Estados Unidos perdió 1.4 millones de migrantes en los primeros seis meses de la Administración de Donald Trump, lo que marca la primera caída de la población inmigrante desde la década de 1960, reveló este jueves un informe del Pew Research Center, referente del estudio demográfico del país. El instituto calculó 51.9 millones de inmigrantes en Estados Unidos en junio, un 2.6 % menos que el récord de 53.3 millones registrado en enero, cuando comenzó la segunda presidencia de Trump.