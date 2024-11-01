Estados Unidos reducirá su ayuda militar a los ejercitos de los países limítrofes con Rusia

Estados Unidos ha comunicado a delegaciones europeas su intención de interrumpir gradualmente el programa de asistencia financiera y técnica destinado a las fuerzas armadas ubicadas en la frontera rusa. Este programa, gestionado por el Pentágono bajo la llamada 'Sección 333', ha sido fundamental para la cooperación militar en la región, especialmente en los Países Bálticos.
Siempre me llamó la atención lo poco que gastaban los bálticos en defensa y ahora sé el porqué. Y ojo, no me refiero respecto al pib, que también para tener en la frontera a los rusos, me refiero a gasto en armamento básico y vital, por ejemplo entre los tres no tienen un sólo tanque y ni un solo caza moderno, pero después se llenan el pecho de lo bien que les va económicamente pero a costa de que países como España les envíe ese armamento
Es que se dejan una pasta en hacer homenajes a las SS.