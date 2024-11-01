edición general
Estados Unidos reducirá su ayuda militar a los ejercitos de los países limítrofes con Rusia

Estados Unidos ha comunicado a delegaciones europeas su intención de interrumpir gradualmente el programa de asistencia financiera y técnica destinado a las fuerzas armadas ubicadas en la frontera rusa. Este programa, gestionado por el Pentágono bajo la llamada 'Sección 333', ha sido fundamental para la cooperación militar en la región, especialmente en los Países Bálticos.

colipan #1 colipan
De boquilla....EEUU miente da igual cuando leas esto
Feindesland #4 Feindesland
Normal. Cada vez habrá menos.

:-D
Paltus #9 Paltus
Primero te crean la necesidad, luego te van subiendo la cuota. Política Netflix
Black_Txipiron #2 Black_Txipiron
Trump corriendo como una gallina, una vez mas.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#2 Como un pollo sin cabeza,
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre *
:popcorn:

Siempre me llamó la atención lo poco que gastaban los bálticos en defensa y ahora sé el porqué. Y ojo, no me refiero respecto al pib, que también para tener en la frontera a los rusos, me refiero a gasto en armamento básico y vital, por ejemplo entre los tres no tienen un sólo tanque y ni un solo caza moderno, pero después se llenan el pecho de lo bien que les va económicamente pero a costa de que países como España les envíe ese armamento :shit:
#7 Pitchford *
#3 Bueno, si no piensas invadir a ningún vecino, es más útil gastarse un presupuesto limitado en armas antitanque, misiles antiaéreos, ametralladoras, búnkeres y minas.. Unos aviones pueden venir bien para defensa aérea, pero siendo paises con tan poco PIB pocos podrían comprar.. Mejor gastar en drones.
Trigonometrico #8 Trigonometrico
#3 Si les va bien económicamente, algo están haciendo bien.
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#3

Es que se dejan una pasta en hacer homenajes a las SS.
#5 Elinformal
Win, win, así le tocará a Europa, compràndole el material a los naranjitos.....
