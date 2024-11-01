edición general
4 meneos
3 clics
Estados Unidos: las prohibiciones estatales del aborto están creando escasez de médicos [EN]

Estados Unidos: las prohibiciones estatales del aborto están creando escasez de médicos [EN]

Los estados que más restringen el aborto son los que mayor escasez de médicos tienen. La discrepancia es mayor en el caso de los ginecólogos-obstetras. Los médicos no quieren trabajar en un lugar donde su criterio es cuestionado y se enfrentan a consecuencias ruinosas, incluidas la pérdida de la licencia o penas de prisión, solo por intentar hacer lo correcto. Idaho ha perdido más de un tercio de sus ginecólogos desde que promulgó la prohibición, y fuera de los condados más poblados solo hay 23 ginecólogos para más de medio millón de residentes

| etiquetas: estados unidos , estados , leyes , aborto , médicos , escasez
3 1 0 K 52 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 52 actualidad
Nihil_1337 #1 Nihil_1337
Bien, los ginecólogos son pecadores de profesión. Su negocio es mirar partes impúdicas, meter la mano y palparlas. Abrase visto. Las mujeres de Idaho se meten una estampita de trump por ahí y las protege de todo mal.
1 K 18

menéame