Estados Unidos: las prohibiciones estatales del aborto están creando escasez de médicos [EN]

Los estados que más restringen el aborto son los que mayor escasez de médicos tienen. La discrepancia es mayor en el caso de los ginecólogos-obstetras. Los médicos no quieren trabajar en un lugar donde su criterio es cuestionado y se enfrentan a consecuencias ruinosas, incluidas la pérdida de la licencia o penas de prisión, solo por intentar hacer lo correcto. Idaho ha perdido más de un tercio de sus ginecólogos desde que promulgó la prohibición, y fuera de los condados más poblados solo hay 23 ginecólogos para más de medio millón de residentes