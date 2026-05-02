edición general
3 meneos
42 clics

Estados Unidos pagará un alto precio por su arrogancia energética [ENG]

En enero de 1980, Jimmy Carter hizo una promesa audaz: si alguna potencia extranjera intentaba dominar el Golfo Pérsico o las vastas reservas petroleras de la región, se enfrentaría a la fuerza militar estadounidense. Al garantizar el libre flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz durante los siguientes 45 años, EEUU dejó claro al resto del mundo que el petróleo de Oriente Medio, a pesar de toda su volatilidad, era una apuesta segura. En sólo dos meses, EEUU ha pasado de ser un baluarte del sistema energético internacional a...

| etiquetas: eeuu , irán , petróleo , energía , ormuz , economía
2 1 3 K 1 actualidad
5 comentarios
2 1 3 K 1 actualidad
javierchiclana #4 javierchiclana *
Es muro de pago  media
1 K 30
Beltenebros #1 Beltenebros
Si alguien no puede ver el artículo completo en el enlace original (en modo lectura no hay problema) dejo también este enlace alternativo:

www.magzter.com/stories/newspaper/The-Straits-Times/AMERICA-WILL-PAY-D
0 K 18
Beltenebros #2 Beltenebros
En sólo dos meses, Estados Unidos ha pasado de ser un baluarte del sistema energético internacional a convertirse en su mayor fuente de inseguridad. Y aunque Estados Unidos pueda salir relativamente indemne de la crisis energética que ha desencadenado al entrar en guerra con Irán, las implicaciones a largo plazo para su economía basada en el petróleo podrían ser profundamente desestabilizadoras.
0 K 18
Beltenebros #3 Beltenebros *
#2
No sé a qué se refieren con "baluarte" (¿petrodólar ? ¿Injerencismo? ¿imperialismo?) pero en lo de las consecuencias para su propia economía sí que parece acertar el artículo.
0 K 18
#5 fremen11
#3 Lo mismo querían decir garante
0 K 10

menéame