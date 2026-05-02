Estados Unidos pagará un alto precio por su arrogancia energética [ENG]

En enero de 1980, Jimmy Carter hizo una promesa audaz: si alguna potencia extranjera intentaba dominar el Golfo Pérsico o las vastas reservas petroleras de la región, se enfrentaría a la fuerza militar estadounidense. Al garantizar el libre flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz durante los siguientes 45 años, EEUU dejó claro al resto del mundo que el petróleo de Oriente Medio, a pesar de toda su volatilidad, era una apuesta segura. En sólo dos meses, EEUU ha pasado de ser un baluarte del sistema energético internacional a...