Los Estados Unidos de ICE : Obedece o... (ENG)  

Cómo Estados Unidos se está convirtiendo en un estado policial, impulsado por la intimidación del ICE, la propaganda basada en el miedo y un aparato de vigilancia gubernamental en rápida expansión. Cómo el ICE se vale del espectáculo, la desinformación y la aplicación selectiva de la ley para obligar a los ciudadanos a cumplirla, mientras que el estado de la era Trump despliega vigilancia con inteligencia artificial y reconocimiento facial, lectores de matrículas y cámaras Flock Safety para vigilar a los estadounidenses.