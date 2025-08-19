edición general
Estados Unidos envía tres destructores con misiles guiados al límite del mar territorial venezolano

Estados Unidos envía tres destructores con misiles guiados al límite del mar territorial venezolano

La movilización militar, que incluye 4.000 marines y el respaldo de aviación y submarinos, busca “enfrentar las amenazas de los carteles latinoamericanos de drogas”, de acuerdo con la agencia Reuters

Comentarios destacados:      
sotillo #10 sotillo
#4 ¿Qué la dejen como Irak, Libia, Siria, Afganistán? ¿Que modelo te gusta más?
4 K 72
#7 DatosOMientes
#4 Me da que eso sería como cuando un sordo gana una subasta: sí, gana pero ¿a qué precio?
5 K 59
Catacroc #8 Catacroc
Los traficantes de drogas estan asustadisimos por los misiles guiados.
3 K 58
makinavaja #2 makinavaja
El que no iba a comenzar ninguna guerra... xD xD xD xD
3 K 53
#5 soberao
#2 Premio Nobel de la Paz, que se lo darán para evitar conflictos diplomáticos en Noruega y Suecia...
1 K 25
Tkachenko #1 Tkachenko
busca “enfrentar las amenazas de los carteles latinoamericanos de drogas”,
Pero que HDLGP :ffu: :ffu:
2 K 49
Gry #6 Gry
#1 "Nos aburrimos sin bombardear países que no pueden defenderse"
3 K 53
Dene #12 Dene
La mayor cantidad de coca se produce en el pais A...... Bloqueemos el pais B!!!!

En serio sus votantes son tan idiotas como para tragarse esto??
2 K 45
#15 yarkyark
#12 "En serio sus votantes son tan idiotas como para tragarse esto??"

Por desgracia Si. La publicidad hace mucho. Mira los israelíes que se les supone inteligentes....
0 K 11
#17 chavi
#12 No. Son mucho mas idiotas que eso.
1 K 33
#3 DatosOMientes
¿Se viene democracia en Venezuela?
1 K 20
miq #4 miq
#3 ojalá
2 K -5
#14 chavi *
Se veia venir...
0 K 13
#19 yarkyark *
#16 Bueno espero que no suceda

En eso estamos de acuerdo. La guerra como "solución" es lo peor que le puede pasar aunque sea contra el mayor dictador del mundo.
0 K 11
#11 k3ym4n
Venezuela no es Irak o Afganistán. Está gente tiene socios y un ejército regulado.
0 K 6
#13 yarkyark *
#11 Venezuela esta al lado de USA. Ninguno de sus posibles socios (Que habría que discutir a que llamas socios) le puede dar soporte. Si de verdad intervienen no tienen ninguna opción.

Por desgracia en la política internacional se esta volviendo como decía Bernhard von Bülow: «A los idealismos franceses sin significado de Libertad, Igualdad y Fraternidad, les opondremos las tres realidades alemanas: Infantería, Caballería y Artillería»
0 K 11
#16 k3ym4n
#13 Ya veremos. Bueno espero que no suceda .
0 K 6
Supercinexin #18 Supercinexin
#11 Venezuela no aguanta ni dos semanas a USA. Ya está devastada por las sanciones, si la metes en una guerra se le acaban los recursos en dos telediarios.

No olvides tampoco que USA armaría hasta los dientes a toda la "oposición" venezolana y voluntarios de toda Latinoamérica que irán encantados, sin despeinarse les da fusiles a todos y artillería ligera para avanzar sobre Maduro. No necesitan nada más, Maduro no tiene nada.

Por supuesto los hamijos de los BRICS unos jiñaos que se…   » ver todo el comentario
0 K 18

