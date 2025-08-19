·
13
meneos
21
clics
Estados Unidos envía tres destructores con misiles guiados al límite del mar territorial venezolano
La movilización militar, que incluye 4.000 marines y el respaldo de aviación y submarinos, busca “enfrentar las amenazas de los carteles latinoamericanos de drogas”, de acuerdo con la agencia Reuters
venezuela
eeuu
buques
actualidad
Comentarios destacados:
#10
sotillo
#4
¿Qué la dejen como Irak, Libia, Siria, Afganistán? ¿Que modelo te gusta más?
4
K
72
#7
DatosOMientes
#4
Me da que eso sería como cuando un sordo gana una subasta: sí, gana pero ¿a qué precio?
5
K
59
#9
Albarkas
#7
0
K
11
#8
Catacroc
Los traficantes de drogas estan asustadisimos por los misiles guiados.
3
K
58
#2
makinavaja
El que no iba a comenzar ninguna guerra...
3
K
53
#5
soberao
#2
Premio Nobel de la Paz, que se lo darán para evitar conflictos diplomáticos en Noruega y Suecia...
1
K
25
#1
Tkachenko
busca “enfrentar las amenazas de los carteles latinoamericanos de drogas”
,
Pero que HDLGP
2
K
49
#6
Gry
#1
"Nos aburrimos sin bombardear países que no pueden defenderse"
3
K
53
#12
Dene
La mayor cantidad de coca se produce en el pais A...... Bloqueemos el pais B!!!!
En serio sus votantes son tan idiotas como para tragarse esto??
2
K
45
#15
yarkyark
#12
"En serio sus votantes son tan idiotas como para tragarse esto??"
Por desgracia Si. La publicidad hace mucho. Mira los israelíes que se les supone inteligentes....
0
K
11
#17
chavi
#12
No. Son mucho mas idiotas que eso.
1
K
33
#3
DatosOMientes
¿Se viene democracia en Venezuela?
1
K
20
#4
miq
#3
ojalá
2
K
-5
#14
chavi
*
Se veia venir...
0
K
13
#19
yarkyark
*
#16
Bueno espero que no suceda
En eso estamos de acuerdo. La guerra como "solución" es lo peor que le puede pasar aunque sea contra el mayor dictador del mundo.
0
K
11
#11
k3ym4n
Venezuela no es Irak o Afganistán. Está gente tiene socios y un ejército regulado.
0
K
6
#13
yarkyark
*
#11
Venezuela esta al lado de USA. Ninguno de sus posibles socios (Que habría que discutir a que llamas socios) le puede dar soporte. Si de verdad intervienen no tienen ninguna opción.
Por desgracia en la política internacional se esta volviendo como decía Bernhard von Bülow:
«A los idealismos franceses sin significado de Libertad, Igualdad y Fraternidad, les opondremos las tres realidades alemanas: Infantería, Caballería y Artillería»
0
K
11
#16
k3ym4n
#13
Ya veremos. Bueno espero que no suceda .
0
K
6
#18
Supercinexin
#11
Venezuela no aguanta ni dos semanas a USA. Ya está devastada por las sanciones, si la metes en una guerra se le acaban los recursos en dos telediarios.
No olvides tampoco que USA armaría hasta los dientes a toda la "oposición" venezolana y voluntarios de toda Latinoamérica que irán encantados, sin despeinarse les da fusiles a todos y artillería ligera para avanzar sobre Maduro. No necesitan nada más, Maduro no tiene nada.
Por supuesto los hamijos de los BRICS unos jiñaos que se…
»
0
K
18
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
