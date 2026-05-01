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Estados Unidos envía 6.500 toneladas de municiones y equipo a Israel en 24 horas

Estados Unidos envía 6.500 toneladas de municiones y equipo a Israel en 24 horas

EEUU envió recientemente 6.500 toneladas de municiones y material a Israel en 24 horas, utilizando dos grandes buques y varios aviones de carga.En una operación logística global a gran escala, dos buques de carga atracaron en los puertos de Ashdod y Haifa transportando miles de municiones aéreas y terrestres, camiones militares y otros equipos militares.115.600 toneladas de material militar recibidas desde el inicio de la guerra con Irán. adquisiciones masivas a corto plazo como mediante la preparación para una década de seguridad exigen

| etiquetas: genocidio , eeuu-israel , negocio criminal
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3 comentarios
4 1 0 K 47 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Bueno momento para usar esos misiles que tiene Irán y que van a caducar.
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#2 tierramar *
Relacionado: www.meneame.net/m/actualidad/gobierno-espanol-subvenciona-filial-armam El Gobierno español subvenciona a una filial armamentística israelí
Un nuevo informe denuncia que España no ha puesto fin a sus relaciones armamentísticas con Israel
www.meneame.net/m/actualidad/nuevo-informe-denuncia-espana-no-ha-puest
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#3 bibubibu
Irán tomando nota de todo ello.
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