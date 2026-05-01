Estados Unidos envía 6.500 toneladas de municiones y equipo a Israel en 24 horas

EEUU envió recientemente 6.500 toneladas de municiones y material a Israel en 24 horas, utilizando dos grandes buques y varios aviones de carga.En una operación logística global a gran escala, dos buques de carga atracaron en los puertos de Ashdod y Haifa transportando miles de municiones aéreas y terrestres, camiones militares y otros equipos militares.115.600 toneladas de material militar recibidas desde el inicio de la guerra con Irán. adquisiciones masivas a corto plazo como mediante la preparación para una década de seguridad exigen