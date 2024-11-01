Estados Unidos: DOGE desmanteló la Administración de la Seguridad Social con un recorte de 7.000 empleados. Ahora hay 6 millones de casos pendientes [EN]

Casi el 12% de la plantilla ha desaparecido, y varias oficinas rurales han cerrado por falta de personal. La agencia quiere que la IA e Internet reemplace la fuerza laboral, pero "mucha gente no puede pasar ni la verificación de identidad, y el hecho de tener un móvil no significa que puedan crear una cuenta". El 25% de las personas que llama no llega a recibir atención, y muchos adultos mayores y usuarios de bajos ingresos no saben ni navegar por los sistemas en línea. “Ellos mismos crearon los problemas que ahora intentan solucionar”.