Estados Unidos declara públicamente el retorno al brutal colonialismo occidental

El Secretario de Estado, Marco Rubio, declaró en la Conferencia de Seguridad de Múnich el regreso al brutal colonialismo occidental, y Europa lo aplaudió. Clara declaración de intenciones, resucitar el orden colonial occidental que persistió durante unos cinco siglos hasta la Segunda Guerra Mundial. EEUU anunció su intención de aplastar toda oposición a su estatus permanente como líder imperial, incluso si eso significa destruir todo y a todos nosotros en el proceso.