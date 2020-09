Estados Unidos contra Julian Assange, la siguiente ronda

Julian Assange podría ser condenado a 175 años de prisión por haber filtrado crímenes de guerra estadounidenses. En Londres, el proceso de extradición contra el fundador de Wikileaks comienza el lunes.A Assange no se le conceden cosas que se dan por sentadas y que se conceden hasta al peor criminal de guerra, por ejemplo, en La Haya. No tiene contacto con sus abogados estadounidenses, tiene contacto muy limitado con sus abogados británicos y casi no tiene acceso a documentos legales".