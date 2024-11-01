edición general
Estados Unidos ataca Irán con misiles de 2,5 millones mientras prueba drones de 35.000 dólares

El contraste impera en el arsenal estadounidense mientras las empresas de defensa suben en bolsa y el Pentágono afronta una factura que podría superar los 200.000 millones.

