Los Estados del Golfo solicitan tecnología australiana de defensa contra drones [ENG]

Los seis Estados del Golfo, incluyendo Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Baréin, Kuwait y Qatar, se han visto afectados por los ataques iraníes desde el inicio de la guerra, los cuales han tenido como objetivo infraestructura civil, incluidos aeropuertos. La ministra australiana de Asuntos Exteriores, Penny Wong, afirma que el gobierno federal ha recibido solicitudes de algunos de estos países para obtener protección contra ataques con drones y misiles.
| etiquetas: geoestrategia , guerra , información , militar , aliados