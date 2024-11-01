Los Estados demócratas que denunciaron mantuvieron la mayoría de ayudas del CDC. Los republicanos no denunciaron… [Ing]

Los recortes de la administración Trump a la financiación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades destinados a los departamentos de salud estatales y locales tuvieron efectos muy desiguales en función de la inclinación política de cada estado, según un análisis de KFF Health News. Los estados gobernados por demócratas defendieron ante los tribunales y consiguieron que se restableciera la financiación para las iniciativas de salud pública, mientras que los estados gobernados por los republicanos sufrieron grandes pérdidas.