El estado de la unión (Roger Senserrich)

La constitución americana, en uno de sus continuos recordatorios de que la institución teóricamente más importante del país es el congreso, establece la obligación de que el presidente debe informar al legislativo sobre el estado del país y recomendar las medidas que considere convenientes. Nótese que el artículo, como suele ser habitual en la constitución, no dice demasiado sobre el cómo y el cuando. No fue hasta la presidencia de Woodrow Wilson (1913-1921) que el jefe del ejecutivo adoptó la costumbre actual de dar un discurso (...)