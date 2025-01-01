El Estado policial totalitario (ENG)

Los años que transcurrieron entre 1934 y la Segunda Guerra Mundial fueron testigos de la constante elaboración del estado policial totalitario. El principal instrumento de control era la policía unificada, la seguridad y la organización de las SS bajo la dirección de Himmler y su lugarteniente jefe, Reinhard Heydrich. Las escuelas, las universidades, la prensa, el teatro y las artes se vieron obligadas a seguir el modelo de regimentación nazi. Se hicieron los esfuerzos más decididos para adoctrinar a la generación más joven.