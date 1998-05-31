El Estado lleva 30 años de lucha para desokupar los Ojos del Guadiana y está a punto de conseguirlo

Los Ojos del Guadiana son, en teoría, el nacimiento de unos de los ríos más importantes de la Península. Pero la visita no puede ser más decepcionante. Donde debería aflorar el agua por el enorme acuífero del subsuelo de La Mancha, hay un pívot para regar alfalfa y un enorme cartel junto a la carretera que advierte: “Propiedad 100% de SAT Evangelista. Propiedad particular. Prohibido el paso”.
El agua siempre se ha podido usar mientras pagues o tengas permisos.
Y , si, antes teníamos que comer, ahora parece que con los supermercados llenos, se nos ha olvidado.
Lo mismo alguien piensa que cuando en los 80… » ver todo el comentario
Las extracciones han provocado un descenso del nivel freático de los acuíferos del Campo de Montiel y La Mancha occidental por debajo del cauce del Guadiana en sus primeros 182 kilómetros hasta las Tablas, con lo que se ha quebrado el cauce original.
elpais.com/diario/1998/05/31/sociedad/896565601_850215.html… » ver todo el comentario
Pero si vas en persona, pásate por el Silo y ves un poco de que iba el pastoreo. Ah y azafrán también bueno, que mi padre se sacó el ajuar en su época a base de doblar el lomo de mozo en sus ratos libres en su "cachico" como él decía.
"Desde luego ir a la carretera de Madrid por Madrid y ver a la izquierda el famoso pívot en un espacio que es de dominio público, pues a nosotros nos molesta y por eso nos hemos movido. Y bueno, ya es cuestión de tiempo que recuperemos ese terreno que, como digo, siempre ha sido de Dominio Público Hidráulico”
Más bien sería ir a la carretera de Madrid por Arenas de San Juan, viniendo desde Ciudad Real, que es donde está la Confederación en esta parte del río, y saliendo en Daimiel por la CM420, que es donde están los ojos