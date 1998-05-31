edición general
23 meneos
131 clics
El Estado lleva 30 años de lucha para desokupar los Ojos del Guadiana y está a punto de conseguirlo

El Estado lleva 30 años de lucha para desokupar los Ojos del Guadiana y está a punto de conseguirlo

Los Ojos del Guadiana son, en teoría, el nacimiento de unos de los ríos más importantes de la Península. Pero la visita no puede ser más decepcionante. Donde debería aflorar el agua por el enorme acuífero del subsuelo de La Mancha, hay un pívot para regar alfalfa y un enorme cartel junto a la carretera que advierte: “Propiedad 100% de SAT Evangelista. Propiedad particular. Prohibido el paso”.

| etiquetas: ojos del guadiana , ríos , regadío , dominio público , agricultura
19 4 0 K 255 actualidad
11 comentarios
19 4 0 K 255 actualidad
Comentarios destacados:      
Thornton #1 Thornton
La Administración contra los agricultores que, poco a poco, van intentando quedarse con lo que es de todos.
4 K 64
sotillo #6 sotillo
#1 En este caso advierten que son evangelistas, mucho ojo
0 K 11
thoro #8 thoro *
#1 El problema reside en no tener amigos políticos o funcionarios que te den permiso para extraer agua y conviertan lo ilegal en legal.
El agua siempre se ha podido usar mientras pagues o tengas permisos.

Y , si, antes teníamos que comer, ahora parece que con los supermercados llenos, se nos ha olvidado.
0 K 9
devilinside #11 devilinside
#1 La culpa es de MERCOSUR
0 K 12
uyquefrio #4 uyquefrio *
Pero fue en 1956, con la ley de desecación de los ríos Guadiana, Cigüela, Záncara, cuando los trabajos fueron concienzudos. Entonces, los humedales eran considerados una fuente de paludismo y de retraso económico porque impedían la agricultura. Años de implantar regadío dieron el resultado previsto a mitad de los 80, cuando los Ojos se secaron por primera vez. El Guadiana cierra sus ojos, se dijo poéticamente del drama ambiental que suponía.

Lo mismo alguien piensa que cuando en los 80…   » ver todo el comentario
4 K 57
autonomator #5 autonomator *
#4 añado un poco de contexto. La extracción por sondeos ilegales viene de hace décadas. Casi se cargaron las Tablas de Daimiel (aún luchan por su recuperación)
Las extracciones han provocado un descenso del nivel freático de los acuíferos del Campo de Montiel y La Mancha occidental por debajo del cauce del Guadiana en sus primeros 182 kilómetros hasta las Tablas, con lo que se ha quebrado el cauce original.
elpais.com/diario/1998/05/31/sociedad/896565601_850215.html&hellip;   » ver todo el comentario
3 K 50
andando #9 andando
#5 de Herencia alguno en concreto? :hug:
0 K 10
autonomator #10 autonomator
#9 Todos buenos, pero como los Corrales se lo han apañao muy bien por web si quieres comprar busca los de Cofer (quesería herenciana) no te defraudarán. A eso sí, prepara 'perras' que lo bueno vale.
Pero si vas en persona, pásate por el Silo y ves un poco de que iba el pastoreo. Ah y azafrán también bueno, que mi padre se sacó el ajuar en su época a base de doblar el lomo de mozo en sus ratos libres en su "cachico" como él decía.
1 K 25
#2 poxemita
Ahora vendrán los de siempre a decir que no es con K sino con C y votan errónea, bulo o sensacionalista.
3 K 46
silvano.jorge #3 silvano.jorge
#2 Y con razón.
0 K 11
andando #7 andando
Es imposible que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana haya dicho exactamente esto, porque no tiene sentido ninguno...
"Desde luego ir a la carretera de Madrid por Madrid y ver a la izquierda el famoso pívot en un espacio que es de dominio público, pues a nosotros nos molesta y por eso nos hemos movido. Y bueno, ya es cuestión de tiempo que recuperemos ese terreno que, como digo, siempre ha sido de Dominio Público Hidráulico”

Más bien sería ir a la carretera de Madrid por Arenas de San Juan, viniendo desde Ciudad Real, que es donde está la Confederación en esta parte del río, y saliendo en Daimiel por la CM420, que es donde están los ojos
0 K 10

menéame