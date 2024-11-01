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Estadio (viñeta)

Estadio (viñeta)

"Estadio", viñeta. "Estadio", viñeta. "Estadio", viñeta.

| etiquetas: racismo , pp , vox , ultraderecha , fascismo , estadio , fútbol
9 2 0 K 171 Racismo
1 comentarios
9 2 0 K 171 Racismo
  1. Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues *
    ¿Y dejar a todos esos ciudadanos sin representación parlamentaria? Amos hombre, no me jodas. :roll:

    Quizás deberíamos fijar la atención en los medios de comunicación, que pasaron de vetar y censurar ciertos discursos, a legitimarlos proporcionándoles el altavoz necesario que nos ha llevado a la situación actual.
    1 K 26

menéame