Estadio (viñeta)

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Jointhouse_Blues
*
¿Y dejar a todos esos ciudadanos sin representación parlamentaria? Amos hombre, no me jodas.
Quizás deberíamos fijar la atención en los medios de comunicación, que pasaron de vetar y censurar ciertos discursos, a legitimarlos proporcionándoles el altavoz necesario que nos ha llevado a la situación actual.
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Quizás deberíamos fijar la atención en los medios de comunicación, que pasaron de vetar y censurar ciertos discursos, a legitimarlos proporcionándoles el altavoz necesario que nos ha llevado a la situación actual.