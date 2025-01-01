edición general
Estaciones de tren futuristas en China  

El Destape entrevista a Sabino Vaca, especialista en temas de China, sobre el desarrollo logrado por China en el siglo XXI, especialmente en infraestructuras. Y lo comparan con la situación de las infraestructuras en EEUU y Argentina. Explican también el funcionamiento de los planes quinquenales que han permitido este nivel de desarrollo.

capitan__nemo #2 capitan__nemo
Tiene que compararlo con otra epoca de desarollismo. Por ejemplo con la estacion grand central de ny.
calde #1 calde *
La diferencia para mí es que en China orientan la economía hacia el interés de la mayoría, por eso apuestan por infraestructura públicas para todos. Incluso con empresas públicas en los sectores que consideran claves, como la infraestructura, o la fabricación de trenes.

En países como eeuu, uk, o Argentina, que cada uno se busque la vida. Por eso no inviten en transporte público.

En Argentina Milei va más allá, paraliza toda la inversión pública, diciendo ese absurdo digna de que lo público no puede crear riqueza, lo cual significa empobrecer a la gente porque la inversión pública es un importante motor económico en cualquier país.
