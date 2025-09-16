La estación Córdoba homenajea a Julio Anguita: un legado imborrable

Córdoba rinde homenaje a Julio Anguita, designando oficialmente la estación de trenes “Córdoba – Julio Anguita”. La inauguración, respaldada por la comunidad y autoridades, se logró gracias a una iniciativa popular. Este reconocimiento, que destaca su legado como primer alcalde democrático y figura de la izquierda, simboliza una memoria colectiva para la ciudad.
| etiquetas: julio anguita , córdoba , pce , trenes , izquierda unida , comunismo
Que gran presidente se perdió España.
También daba clases Felix Ortega, vaya colegio bueno en el que estaba.