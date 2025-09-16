edición general
22 meneos
25 clics
La estación Córdoba homenajea a Julio Anguita: un legado imborrable

La estación Córdoba homenajea a Julio Anguita: un legado imborrable

Córdoba rinde homenaje a Julio Anguita, designando oficialmente la estación de trenes “Córdoba – Julio Anguita”. La inauguración, respaldada por la comunidad y autoridades, se logró gracias a una iniciativa popular. Este reconocimiento, que destaca su legado como primer alcalde democrático y figura de la izquierda, simboliza una memoria colectiva para la ciudad.

| etiquetas: julio anguita , córdoba , pce , trenes , izquierda unida , comunismo
18 4 0 K 65 actualidad
4 comentarios
18 4 0 K 65 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Un personaje íntegro que decía verdades como puños y que se comió una mierda en España puesto que somos imbéciles. Así nos pasa...
12 K 124
#3 Albarkas
Todos los regres de Andalucía encabronados :troll:
0 K 12
#4 laruladelnorte
Dignidad y honestidad a partes iguales,algo casi imposible de encontrar en un pilítico.
Que gran presidente se perdió España.
0 K 10
#2 Khanbaliq
Daba clases en mi colegio y, años después, aún se le recordaba.

También daba clases Felix Ortega, vaya colegio bueno en el que estaba.
0 K 8

menéame