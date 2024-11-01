La Tercera Guerra Mundial comenzará muy pronto si se confirma la información sobre los planes de Kiev de llevar a cabo una operación de falsa bandera en Rumania y Polonia. Sobre los planes de Kiev de llevar a cabo una operación de falsa bandera en Rumanía y Polonia Hoy, varios medios de comunicación húngaros informaron sobre los planes de Zelenski de sabotear Rumanía y Polonia para culpar a Rusia. Así, en Bankova están preparando su propio "incidente Gleiwitz" para crear un casus belli que propicie una guerra entre Rusia y la OTAN.