edición general
16 meneos
71 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

¿Está Ucrania preparando una operación de bandera falsa?

La Tercera Guerra Mundial comenzará muy pronto si se confirma la información sobre los planes de Kiev de llevar a cabo una operación de falsa bandera en Rumania y Polonia. Sobre los planes de Kiev de llevar a cabo una operación de falsa bandera en Rumanía y Polonia Hoy, varios medios de comunicación húngaros informaron sobre los planes de Zelenski de sabotear Rumanía y Polonia para culpar a Rusia. Así, en Bankova están preparando su propio "incidente Gleiwitz" para crear un casus belli que propicie una guerra entre Rusia y la OTAN.

| etiquetas: operación falsa bandera , otan , iii guerra mundial
13 3 12 K 67 actualidad
24 comentarios
13 3 12 K 67 actualidad
Comentarios destacados:    
Supercinexin #1 Supercinexin
"Una" dice xD
8 K 107
cosmonauta #2 cosmonauta *
Yo aún diría más.

Me huelo una doble falsa bandera invertida.

Si lo piensas bien, tiene todo el sentido.
6 K 72
#11 Toponotomalasuerte *
#2 claro, solo lleva cuatro años rusia en una guerra contra los matados de ucrania y tiene ganas de más. Quiere hacer un imperio.
Lo de tocar los cojones en sus países vecinos, organizar revueltas y esas cosas son chiquilladas...

Quién busca la guerra? Quién es la única potencia a la que le interesa? A rusia? Que estaba hablando de abrir el nordstream otra vez y volver a acuerdos con Alemania? Quién es el único interesado en el conflicto? El de siempre! Y no es zelenski buscando una falsa bandera. Zelenski es nadie. Un pelele de Washington. Ni va a las reuniones de acuerdos sobre lo que van a hacer a su país por qué no tiene nada que decir al respecto.
2 K 40
cosmonauta #14 cosmonauta
#11 Jugada maestra...?
0 K 13
#18 Toponotomalasuerte
#14 hombre... Tanto como jugada maestra... Es bastante evidente y EEUU ya no se esconde.
0 K 10
#19 Toponotomalasuerte
#16 es que es algo evidente para cualquiera.
1 K 30
blak #6 blak
geoestrategia.eu, leyendo su portada, una web que no cojea y super imparcial :roll:
3 K 46
#7 ezabarte
Incidente de Gliwice es.m.wikipedia.org/wiki/Incidente_de_Gliwice
Famosísima operación de falsa bandera, así empezó la SGM. ( Nos enteramos de lo que pasó porque los alemanes perdieron, que si no...).
3 K 38
adimdrive #3 adimdrive *
Sí, como los drones de Polonia
Siguiente pregunta
1 K 32
#12 Toponotomalasuerte
que medio es imparcial? Hay basura en todas partes por eso hay que mirar todo pero con distancia. A ver si te crees que en el país te cuentan la noticia y no lo que quieren contarte.
1 K 30
#15 BurraPeideira_
Las guerras abiertas entre potencias nucleares son muy poco probables, lo que está claro es que volvemos a una geopolítica de bloques y guerra fría donde las guerras se librarán por arrebatar o conservar influencia sobre territorios en disputa.
1 K 22
cocolisto #17 cocolisto
La guerra va a ocurrir. Eeuu está interesada en acabar con la UE como competidor, vender armas y posteriormente de las ruinas en las que quede Europa, sacar beneficios en su reconstrucción. No hay más
0 K 20
#10 Cincocuatrotres
Desde el minuto 1
1 K 13
#9 username
Lei el otro dia que las grandes empresas americanas han hecho cuentas y les sale bastante rentable una guerra en Europa entre la OTAN y Rusia. De hecho en muchos mercados ya se descuenta que la habra a corto/medio plazo.

Aparte de que las dos ultimas guerras le salieron a USA bastante bien a la hora de ser potencia mundial.

Si yo fuera Europa intentaria apoyar una guerra civil en USA, es lo unico que nos puede salvar del desastre que se aproxima.
1 K 13
Enésimo_strike #21 Enésimo_strike
#9 ¿donde leíste semejante cosa?

Yo he oído a gente decir que el gobierno mandó un dron para provocar una dana en Menorca.
0 K 14
suppiluliuma #23 suppiluliuma
Resumen de este envío y de los comentarios de este envio: Zazis de MNM inventando cualquier excusa, por ridícula que sea, para disculpar a Rusia. Incluso si tienen que descender al nivel de un foro de QAnon.
0 K 11
#13 Perrota
El clásico Plan secreto…

Se creen que somos idiotas.
0 K 10
shinjikari #20 shinjikari
La Tercera Guerra Mundial comenzará muy pronto[...]

Menéame convertida en algo peor que Cuarto Milenio. Vamos palante...
0 K 10
#22 Alexa_
¿Como era el corolario? ¿Que si un titular era una pregunta la respuesta es siempre "no"?
0 K 9
#4 Vactor20
Con doble tirabuzon tambien.
0 K 7
repix #24 repix
¿Cuándo dejó de hacerlo?
0 K 7

menéame