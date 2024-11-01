¿Está Ucrania preparando una operación de bandera falsa?

La Tercera Guerra Mundial comenzará muy pronto si se confirma la información sobre los planes de Kiev de llevar a cabo una operación de falsa bandera en Rumania y Polonia. Sobre los planes de Kiev de llevar a cabo una operación de falsa bandera en Rumanía y Polonia Hoy, varios medios de comunicación húngaros informaron sobre los planes de Zelenski de sabotear Rumanía y Polonia para culpar a Rusia. Así, en Bankova están preparando su propio "incidente Gleiwitz" para crear un casus belli que propicie una guerra entre Rusia y la OTAN.
Me huelo una doble falsa bandera invertida.
Si lo piensas bien, tiene todo el sentido.
Lo de tocar los cojones en sus países vecinos, organizar revueltas y esas cosas son chiquilladas...
Quién busca la guerra? Quién es la única potencia a la que le interesa? A rusia? Que estaba hablando de abrir el nordstream otra vez y volver a acuerdos con Alemania? Quién es el único interesado en el conflicto? El de siempre! Y no es zelenski buscando una falsa bandera. Zelenski es nadie. Un pelele de Washington. Ni va a las reuniones de acuerdos sobre lo que van a hacer a su país por qué no tiene nada que decir al respecto.
Famosísima operación de falsa bandera, así empezó la SGM. ( Nos enteramos de lo que pasó porque los alemanes perdieron, que si no...).
Aparte de que las dos ultimas guerras le salieron a USA bastante bien a la hora de ser potencia mundial.
Si yo fuera Europa intentaria apoyar una guerra civil en USA, es lo unico que nos puede salvar del desastre que se aproxima.
Yo he oído a gente decir que el gobierno mandó un dron para provocar una dana en Menorca.
Se creen que somos idiotas.
Menéame convertida en algo peor que Cuarto Milenio. Vamos palante...