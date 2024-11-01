edición general
Esta es la quiniela más loca para la remodelación del gobierno de Carlos Mazón

Se multiplican las quinielas periodísticas sobre las posibles nombres en el gobierno valenciano

emmett_brown #1 emmett_brown
Titulares locos que blanquean lo que es un clamor: que Mazón siga a estas alturas al frente de un gobierno.
Kantinero #2 Kantinero
Valencianos, vaciad la basura...

Os va en vuestra credibilidad como comunidad, os va en vuestra salud democrática, haceros respetar ...
