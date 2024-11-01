Se está probando en Canarias un dron que vuela a 20 km de altitud durante un año, para sustituir a satélites de Starlink

El Parque Tecnológico de Fuerteventura está probando el vuelo de una plataforma aérea no tripulada de gran altitud conocida como HAPS (High Altitude Platform System). El sistema HAPS puede planear a 20 km de altitud de forma controlada durante meses. Ahora incluso se integra con éxito en el tráfico aéreo comercial. El proyecto denominado ISSEC coordinado por empresas como Telespazio Ibérica y Pegasus Aero Group utilizó la aeronave Apus Neo 18 de MIRA Aerospace. Los controladores aéreos de ENAIRE supervisaron el vuelo en todo momento.
| etiquetas: investigación , industria , aeroespacial , telecomunicaciones