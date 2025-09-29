edición general
Esta mujer cobra 30.000$ por elegir el nombre de tu hijo

En San Francisco, una asesora cobra hasta 30.000 dólares por ayudar a elegir un nombre de bebé.

yemeth #8 yemeth
Es admirable la gente que encuentra maneras tan creativas de timar a los pijos.
11 K 136
Sandman #20 Sandman
#8 Y por ello tienen todo mi respeto y aprobación.
0 K 13
#1 Zerjillo
Si alguien lo paga. Es un servicio chorra para gente con pasta. Lo malo sería que fueran obligatorios sus servicios.
4 K 50
Robus #2 Robus
Bonifacio
Leudovico
Gumersindo
Cleofás
Teovigildo

Ala! Ya he puesto 5 inmejorables…. Y gratis.
1 K 25
a69 #5 a69
#2 Cuando el servicio es gratis el resultado es dudoso, como en este caso.
Yo lo hago por 1000€ y si es de más de 4 letras 2000.
1 K 24
#6 ombresaco
#2 sin explicación, y sin ordenar alfabeticamente, te auguro poco futuro en el gremio ;)
0 K 11
Robus #25 Robus
#6 ssshhh… que de ahí es de donde voy a sacar con la subscripción Prime… :troll:
1 K 23
#15 PerritaPiloto
#2 Parecen los profesores de mi colegio:

Aquilino, Telesforo.
0 K 9
Jaime131 #7 Jaime131
Si se lo pagan, hace bien.
1 K 24
pitercio #3 pitercio *
Seguro que tiene servicios de 50 pavos para los que no quieren andar con dos meses de discusiones y acabar llamando a la cría Jeniffer. El mejor valor añadido de esta cosa tiene que ser firmar un pliego al principio en el que te comprometes a aceptar el resultado.
1 K 21
#9 Zerjillo
#3 Si, yo tb flipo con la gente que se lía tanto con el tema. Y que incluso discute al respecto. Habemus gente pa tó.
1 K 20
#16 PerritaPiloto *
#3 #12 Casi acertáis: desde 200$. Goto #13, donde he resaltado la única parte del artículo que me ha parecido interesante.
0 K 9
pip #12 pip
Igual tiene una oferta de nombre más común por solo 2000$.
1 K 19
sorrillo #19 sorrillo
Subnormalson, idiotason, tontoson, estpuidson, etc.
1 K 19
#26 alhambre
#19 los patronímicos españoles también funcionan aunque no son tan exclusivos. Estupidez, tontez, idiotez, etc.
0 K 7
Pacman #17 Pacman
Bah
los Simpsons ya lo hicieron

www.youtube.com/watch?v=eTyzHpznasE
0 K 11
#13 PerritaPiloto
Sus tarifas varían: desde 200 dólares por una lista básica enviada por correo, hasta los mencionados 30.000 para un acompañamiento integral, que puede durar meses e incluir consultas con genealogistas y expertos en marketing. A cambio, los padres obtienen nombres exclusivos, con significados estudiados, referencias culturales y el ansiado toque de “originalidad sin extravagancia” que tanto se valora hoy.

Vamps, que solo cobra 30.000 a alguien con más dinero que neuronas que busca "el nombre perfecto".
0 K 9
pip #23 pip *
#13 :shit: $200 por una lista de nombres enviada por correo. Es la monda. Pero oye, que a la chica, en la foto, claramente se le ve muy feliz. Olé por ella.
0 K 11
millanin #24 millanin
Gastarte tanta pasta en el nombre perfecto para que luego el niño o la niña se lo cambie cuando sea mayor.
0 K 8
MoussaZy #10 MoussaZy
Ahora resulta que todo meneame es ehperto en la milenaria ciencia de nombrar a niños, todos sois unos profesionales del nombre!
Ya lo decían, la ignorancia es muy atrevida :troll:
0 K 8
#11 omega7767
#10 que esperas, estás en meneame. Aqui todos arreglamos nuestros propios relojes o el calentador
0 K 11
#14 PerritaPiloto *
#10 Todos tenenos nombre y conocemos a personas que tienen nombre. El único que no sabemos quién es, es M. Rajoy.
1 K 17
MoussaZy #21 MoussaZy
#14 El misterioso M. Rajoy seguramente fue una creación de algún estudio como este. Pero algunas malas lenguas dicen que en los próximos años puede que resuelvan el enigma que tiene a la justicia española en vilo.
0 K 8
millanin #4 millanin
El santoral del día sale más barato
0 K 8
Pablosky #18 Pablosky
#4 todas las Marcelianas del mundo están en desacuerdo.
0 K 12
Nokith #22 Nokith
Yo lo hago por 29000, experiencia probada de 30 años poniendo nombres a personajes en juegos de rol.
0 K 6

