7
meneos
75
clics
Esta mujer cobra 30.000$ por elegir el nombre de tu hijo
En San Francisco, una asesora cobra hasta 30.000 dólares por ayudar a elegir un nombre de bebé.
|
etiquetas
:
economia
,
despilfarro
6
1
1
K
72
actualidad
26 comentarios
6
1
1
K
72
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#8
yemeth
Es admirable la gente que encuentra maneras tan creativas de timar a los pijos.
11
K
136
#20
Sandman
#8
Y por ello tienen todo mi respeto y aprobación.
0
K
13
#1
Zerjillo
Si alguien lo paga. Es un servicio chorra para gente con pasta. Lo malo sería que fueran obligatorios sus servicios.
4
K
50
#2
Robus
Bonifacio
Leudovico
Gumersindo
Cleofás
Teovigildo
Ala! Ya he puesto 5 inmejorables…. Y gratis.
1
K
25
#5
a69
#2
Cuando el servicio es gratis el resultado es dudoso, como en este caso.
Yo lo hago por 1000€ y si es de más de 4 letras 2000.
1
K
24
#6
ombresaco
#2
sin explicación, y sin ordenar alfabeticamente, te auguro poco futuro en el gremio
0
K
11
#25
Robus
#6
ssshhh… que de ahí es de donde voy a sacar con la subscripción Prime…
1
K
23
#15
PerritaPiloto
#2
Parecen los profesores de mi colegio:
Aquilino, Telesforo.
0
K
9
#7
Jaime131
Si se lo pagan, hace bien.
1
K
24
#3
pitercio
*
Seguro que tiene
servicios
de 50 pavos para los que no quieren andar con dos meses de discusiones y acabar llamando a la cría Jeniffer. El mejor valor añadido de esta cosa tiene que ser firmar un pliego al principio en el que te comprometes a aceptar el resultado.
1
K
21
#9
Zerjillo
#3
Si, yo tb flipo con la gente que se lía tanto con el tema. Y que incluso discute al respecto. Habemus gente pa tó.
1
K
20
#16
PerritaPiloto
*
#3
#12
Casi acertáis: desde 200$. Goto
#13
, donde he resaltado la única parte del artículo que me ha parecido interesante.
0
K
9
#12
pip
Igual tiene una oferta de nombre más común por solo 2000$.
1
K
19
#19
sorrillo
Subnormalson, idiotason, tontoson, estpuidson, etc.
1
K
19
#26
alhambre
#19
los patronímicos españoles también funcionan aunque no son tan exclusivos. Estupidez, tontez, idiotez, etc.
0
K
7
#17
Pacman
Bah
los Simpsons ya lo hicieron
www.youtube.com/watch?v=eTyzHpznasE
0
K
11
#13
PerritaPiloto
Sus tarifas varían: desde 200 dólares por una lista básica enviada por correo, hasta los mencionados 30.000 para un acompañamiento integral, que puede durar meses e incluir consultas con genealogistas y expertos en marketing. A cambio, los padres obtienen nombres exclusivos, con significados estudiados, referencias culturales y el ansiado toque de “originalidad sin extravagancia” que tanto se valora hoy.
Vamps, que solo cobra 30.000 a alguien con más dinero que neuronas que busca "el nombre perfecto".
0
K
9
#23
pip
*
#13
$200 por una lista de nombres enviada por correo. Es la monda. Pero oye, que a la chica, en la foto, claramente se le ve muy feliz. Olé por ella.
0
K
11
#24
millanin
Gastarte tanta pasta en el nombre perfecto para que luego el niño o la niña se lo cambie cuando sea mayor.
0
K
8
#10
MoussaZy
Ahora resulta que todo meneame es ehperto en la milenaria ciencia de nombrar a niños, todos sois unos profesionales del nombre!
Ya lo decían, la ignorancia es muy atrevida
0
K
8
#11
omega7767
#10
que esperas, estás en meneame. Aqui todos arreglamos nuestros propios relojes o el calentador
0
K
11
#14
PerritaPiloto
*
#10
Todos tenenos nombre y conocemos a personas que tienen nombre. El único que no sabemos quién es, es M. Rajoy.
1
K
17
#21
MoussaZy
#14
El misterioso M. Rajoy seguramente fue una creación de algún estudio como este. Pero algunas malas lenguas dicen que en los próximos años puede que resuelvan el enigma que tiene a la justicia española en vilo.
0
K
8
#4
millanin
El santoral del día sale más barato
0
K
8
#18
Pablosky
#4
todas las
Marcelianas
del mundo están en desacuerdo.
0
K
12
#22
Nokith
Yo lo hago por 29000, experiencia probada de 30 años poniendo nombres a personajes en juegos de rol.
0
K
6
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
