Esta estación de tren en Japón no lleva a ninguna parte: está hecha para detenerse y disfrutar del paisaje  

A veces tenemos tanta prisa por llegar a un destino que nos olvidamos de disfrutar del trayecto. Este no es el caso cuando los pasajeros suben al andén de la estación de tren de Seiryu Miharashi, en Japón. De hecho, no tienen más remedio que contemplar las vistas. Inaugurado en marzo de 2019 en la línea Nishikigawa Seiryu, al sur del país, es un andén inusual que no tiene salida ni entrada. La intención de este diseño es animar a los viajeros a tomarse un tiempo para admirar la naturaleza que les rodea antes de reanudar su viaje.