edición general
24 meneos
53 clics
Esta es la carta que ha enseñado Zapatero en el Senado en la que el 'Pollo' Carvajal desmiente el regalo de una "mina de oro" en Venezuela

Esta es la carta que ha enseñado Zapatero en el Senado en la que el 'Pollo' Carvajal desmiente el regalo de una "mina de oro" en Venezuela

El bulo del 'Pollo' Carvajal cumple cuatro años de vida y en él se basan algunas de las denuncias presentadas y archivadas por la Audiencia Nacional contra Zapatero por narcotráfico y blanqueo de capitales, entre otros delitos. elDiario.es ha tenido acceso a la carta que el 'Pollo' Carvajal envió en 2023 donde le pedía disculpas por las mentiras difundidas y se comprometía a “subsanar el malentendido”.

| etiquetas: carta , zapatero , senado , pollo , carvajal , desmiente , regalo , oro , venezuela
20 4 0 K 289 politica
8 comentarios
20 4 0 K 289 politica
Kantinero #5 Kantinero *
La oposición, incluso quiero pensar y es mucho pensar, que sus menguados votantes también , saben de sobra que ZP no tiene ninguna mina de oro, la cuestión es sembrar odio, que es la afición y el programa político de la derecha
1 K 31
Aokromes #3 Aokromes
ahora espero que denuncie a todo el que difundio el bulo.
2 K 19
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#3 Hay mucho imbécil que se lo tragó hasta el fondo.
1 K 25
#6 Eukherio
#4 Siempre hubo especial fijación con ZP, especialmente después de que Rajoy cayese en una moción de censura.
0 K 8
Aokromes #7 Aokromes
#4 creo que el que me ha votado negativo es de esos xD
0 K 10
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#7 Te dejo un positivo para corregir lo del error humano ese, y no quiero dar a entender que el voto fuese por error. xD
0 K 15
MyNameIsEarl #2 MyNameIsEarl
Les va sudar la polla lo que diga el pollo.....
0 K 7

menéame