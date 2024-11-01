Esta es la carta que ha enseñado Zapatero en el Senado en la que el 'Pollo' Carvajal desmiente el regalo de una "mina de oro" en Venezuela

El bulo del 'Pollo' Carvajal cumple cuatro años de vida y en él se basan algunas de las denuncias presentadas y archivadas por la Audiencia Nacional contra Zapatero por narcotráfico y blanqueo de capitales, entre otros delitos. elDiario.es ha tenido acceso a la carta que el 'Pollo' Carvajal envió en 2023 donde le pedía disculpas por las mentiras difundidas y se comprometía a “subsanar el malentendido”.