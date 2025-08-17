¿Está de baja? Cuidado, Instagram puede dejarle sin trabajo

Durante una baja médica, publicar en redes actividades incompatibles con la recuperación puede justificar un despido si evidencian fraude o simulación. No existe obligación de permanecer en casa: depende del diagnóstico, ya que ocio o deporte pueden ser compatibles o contraproducentes. El despido solo es válido si se prueba que la conducta retrasa la curación o demuestra plena capacidad laboral. Las empresas solo pueden usar publicaciones públicas o consentidas; acceder a contenidos privados vulnera derechos fundamentales.