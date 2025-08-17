edición general
2 meneos
13 clics

¿Está de baja? Cuidado, Instagram puede dejarle sin trabajo

Durante una baja médica, publicar en redes actividades incompatibles con la recuperación puede justificar un despido si evidencian fraude o simulación. No existe obligación de permanecer en casa: depende del diagnóstico, ya que ocio o deporte pueden ser compatibles o contraproducentes. El despido solo es válido si se prueba que la conducta retrasa la curación o demuestra plena capacidad laboral. Las empresas solo pueden usar publicaciones públicas o consentidas; acceder a contenidos privados vulnera derechos fundamentales.

| etiquetas: baja laboral , incapacidad temporal , fraude , seguridad social , rrhh
1 1 0 K 11 actualidad
1 comentarios
1 1 0 K 11 actualidad
Xuanin71 #1 Xuanin71
Es complicado encontrar un equilibrio entre los derechos del trabajador y los de la empresa.
Yo puedo estar de baja con una lesión crónica.
Medicarme para realizar una actividad. Y " pagar " después el "precio" ( unos dolorosos días en la cama ) .y alguien que me vea es ese momento pensar que estoy fingiendo.
O realizar una actividad por un tiempo muy limitado, asumiendo las consecuencias. Y no poder realizar la misma actividad durante una jornada, y menos durante varios días.
Pero también conozco bajas en represalia por broncas o como palanca para negociar con la empresa
0 K 7

menéame