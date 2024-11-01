edición general
Espirituosos de España retira la campaña denunciada por FACUA donde inventaba que consumir alcohol "alarga la vida"

La asociación lamenta que el Ayuntamiento de Sevilla ni siquiera se haya dignado a responder a su escrito de reclamación.

#1 cocococo
Alarga la buena vida de la gente que se dedica a vender alcohol.
#2 kaos_subversivo
#1 bueno, con la resaca el dia se hace eterno... :troll:
