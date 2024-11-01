Espinosa de los Monteros presenta Atenea, su 'think tank' de creación de propuestas para "mejorar España"

El antiguo portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha presentado este jueves la fundación de Atenea, su "centro de pensamiento y de creación de propuestas para mejorar España", según las palabras del propio Espinosa de los Monteros, que es también su presidente. Espinosa de los Monteros, quien se marchó de la directiva de la formación de Santiago Abascal en 2023, ha dicho en una entrevista en el diario digital 'The Objective' que Atenea no es un partido pólítico, sino un 'think tank' que se encuentra "abierto a todos