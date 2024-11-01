edición general
Espinosa de los Monteros presenta Atenea, su 'think tank' de creación de propuestas para "mejorar España"

El antiguo portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha presentado este jueves la fundación de Atenea, su "centro de pensamiento y de creación de propuestas para mejorar España", según las palabras del propio Espinosa de los Monteros, que es también su presidente. Espinosa de los Monteros, quien se marchó de la directiva de la formación de Santiago Abascal en 2023, ha dicho en una entrevista en el diario digital 'The Objective' que Atenea no es un partido pólítico, sino un 'think tank' que se encuentra "abierto a todos

#2 JandePorer
Un señor de apellido compuesto, nacido en el código postal correcto y con ínfulas de alta alcurnia, crea "un algo" para seguir luchando por una España sólo apta para los que son como él y basada en un pasado nostálgico, épico y mejor que sólo sucedió en su fantasía nacionalista.
#4 Jointhouse_Blues
Recordad que España son ellos, no los españoles.
#9 kaos_subversivo
#5 preguntame lo mismo en un año, y vemos quien ha metido dinero ahi y de donde sale ese dinero
#10 pirat
Su papá, marqués, fue vicepresidente de inditox por su valía...
Así que ya sabéis, comprando en carrefur, lifl, aldi,,, financiáis el genocidio y a zara, el pozo,,, a vox.
Él destaca por su nivel de inglés, por no pagar a los obreros por la reforma de su mansión sin permiso y sin ser arquitecta su mujer que firmaba planos, tan burdo que se libraron...
Pero nada, a llenarle la buchaca al pobrecillo.
#11 XtrMnIO
Grande Giorgie Dann:

youtu.be/JhsYLLH4GB4?si=Z8YMxeOiuWVhishy

Que pase la gorra para que los tontos le paguen el yate.
#12 Toponotomalasuerte
Que el y el resto de herederos de los traidores dejen de una puta vez en paz a España y a los españoles.
#8 Torrezzno
No puede importarme menos lo que haga el pijo este con el dinero de otros
#15 Tunguska08Chelyabinsk13
Hay que ir cogiendo sitio, por si entran los suyos, ante la lluvia de dinero público para estos chiringuitos sin control que son ONGs y Fundaciones regadas con dinero público. Y los de VOX habrán visto lo que hacen los otros, y han visto que ellos también quieren lo suyo.
#6 Urasandi
No lo ha presentado, se supone que lo hará el 29 x.com/ivanedlm/status/1966032851889016943
#7 Asimismov
Pero es que para mejorar España ya existe el instituto Juan de Mariana.

juandemariana.org/
#14 diablos_maiq
¡Ah, te mea!
#13 tromperri
Este flipado no se ha fijado en el ‘think’ que va delante del ‘tank’ ¿no?
#1 Findeton
Buena iniciativa.
#3 kaos_subversivo
#1 estos chiringuitos si que te gustan?
#5 Findeton
#3 ¿Exactamente qué dinero estatal dices que ha recibido y tienes enlace a la fuente?
menéame