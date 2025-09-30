Las esperas en la sanidad pública saturan la privada: tres meses para una ecografía

Según los últimos datos presentados por el Sergas, el tiempo medio de espera para realizarse una ecografía ginecológica en el área sanitaria de Vigo supera los tres meses, y una musculoesquelética, supera los dos, debiendo sumar la espera por el especialista. Es por eso que son muchos los pacientes que, en busca de una atención más rápida, deciden acudir a la sanidad privada. Pero ese trasvase masivo a la privada está teniendo también consecuencias que están provocando elevadísimas esperas para hacerse pruebas. Se puede leer en Modo lectura.



