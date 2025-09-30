Las esperas en la sanidad pública saturan la privada: tres meses para una ecografía

Según los últimos datos presentados por el Sergas, el tiempo medio de espera para realizarse una ecografía ginecológica en el área sanitaria de Vigo supera los tres meses, y una musculoesquelética, supera los dos, debiendo sumar la espera por el especialista. Es por eso que son muchos los pacientes que, en busca de una atención más rápida, deciden acudir a la sanidad privada. Pero ese trasvase masivo a la privada está teniendo también consecuencias que están provocando elevadísimas esperas para hacerse pruebas. Se puede leer en Modo lectura.
| etiquetas: lista de espera , sanidad pública , sanida privada , ecografía , saturación
No pasa nada, sacarán la privada premium para las clases medias
Perdone usted .. pero eso ya existe hace mucho. Yo tengo un seguro privado por el trabajo y para pillar cita con un dematólogo puedes tardar meses con ADESLAS, pero si vas a la privada de pago-pago (nada de seguros) te dan cita la misma semana (pagando 120 pavos me parece)
A ver si aprendeis de una puta vez a no desayunar cuentos y comer mentiras; un seguro sanitario privado tirando a malo son 250€, aqui*, en usa, en japon y en suiza.
*Si, si, Aqui, en españa. Es lo minimo que tiene que pagar un norteamericano que venga a españa a instalarse hasta que tenga arraigo y pueda acceder a la sanidad publica ""gratis"". Que no, no puede acceder el primer dia, eso es otro cuento para la merienda.