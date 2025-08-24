edición general
Las esperanzas se desvanecen para una alpinista herida atrapada hace 12 días en una montaña tras fracturarse una pierna

Un portavoz del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kirguistán dijo a CNN que la experimentada montañista ha permanecido en la montaña desde entonces, pese a repetidos intentos de rescate que también cobraron la vida de otro alpinista. Un grupo de escaladores logró llegar hasta Nagovitsyna después de su accidente, según medios rusos e italianos. Aunque pudieron darle algunos suministros, no lograron evacuarla debido a las condiciones extremas en la montaña en ese momento.

