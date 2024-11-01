Una esperanza para enfermos de ataxia de Friedreich: describen un tratamiento que da resultados

La ataxia de Friedreich (FRDA) es una enfermedad neurodegenerativa terrible, que se caracteriza por la degeneración de neuronas sensoriales y tractos cerebelosos, cardiomiopatía y diabetes. Los síntosmas comienzan durante la infancia o la adolescencia, y se identifican por un deterioro de capacidad para caminar y mantener la postura corporal. Un equipo del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, de la Universidad Pablo de Olavide y el CSIC, está ante lo que parece un tratamiento efectivo contra esta enfermedad neurodegenerativa, que abre una