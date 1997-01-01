Especial: Los mejores discos del Britpop

El Britpop fue ante todo una reacción cultural a lo que había explotado en Seattle con artistas como Nirvana o Pearl Jam, una especie de rechazo a la angustia y el pesimismo del grunge reivindicando su tradición musical y bebiendo del pop melódico de los 60 y los 70, pero también recogiendo lo sembrado por bandas de los 80 como The Smiths o siguiendo la estela que marcaron The Stone Roses, por entonces desaparecidos en combate por problemas legales. Hoy en Conexiones MZK, nos adentraremos en el periodo de 1993 a 1997, y resumiremos en sus 15 d