edición general
2 meneos
56 clics
Especial: Los mejores discos del Britpop

Especial: Los mejores discos del Britpop

El Britpop fue ante todo una reacción cultural a lo que había explotado en Seattle con artistas como Nirvana o Pearl Jam, una especie de rechazo a la angustia y el pesimismo del grunge reivindicando su tradición musical y bebiendo del pop melódico de los 60 y los 70, pero también recogiendo lo sembrado por bandas de los 80 como The Smiths o siguiendo la estela que marcaron The Stone Roses, por entonces desaparecidos en combate por problemas legales. Hoy en Conexiones MZK, nos adentraremos en el periodo de 1993 a 1997, y resumiremos en sus 15 d

| etiquetas: especial , discos , britpop , conexiones , podcast , muzikalia
2 0 0 K 29 cultura
sin comentarios
2 0 0 K 29 cultura

menéame