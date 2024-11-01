Españolitos “pijos de la seguridad”

Estas cuestiones tal vez parezcan lejanas para el español medio, sin embargo, hay otro libro que puede ayudar a abrir los ojos. Dios, marca registrada (Hoja de Lata, 2023), de Ilya U. Topper, un ensayo sobre el estado del laicismo en estos tiempos convulsos. Independientemente de sus valiosas conclusiones y análisis, el mar de fondo que describe esta obra es aterrador. Mientras en Europa y los Estados Unidos pre-Trump se trataba de sacar adelante un sofisticado esquema de derechos y libertades, la realidad del resto del mundo es bien distinta.