8
meneos
55
clics
La española Sateliot presenta una alternativa al GPS que resiste interferencias, consume menos y es más barata
Su precisión, de unos 10 metros, es más que suficiente para la mayoría de dispositivos que se conectarán al IoT espacial
|
etiquetas:
:
española
,
sateliot
,
presenta
,
alternativa
,
resiste
,
interferencias
6
2
0
K
90
tecnología
11 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
vvjacobo
Hostia! Menudo palo más largo han debido usar!
4
K
45
#4
Albarkas
#2
Y cuerda. Muuuuuuuuucha cuerda...
0
K
20
#9
Katos
#2
0
K
10
#5
woody_alien
Estupendo, ya tenemos
la instrucione
. Ahora solo hace falta fabricar y poner en órbita estable una cuantas decenas de satélites, crear la infraestructura terrestre y conseguir que los fabricante de móviles y navegadores lo incluyan en sus opciones. Venga, que podemos.
1
K
16
#7
javibaz
#5
es.wikipedia.org/wiki/Galileo_(navegación_por_satélite) Ya lo tenemos
Ya lo tenemos
1
K
20
#10
UnoYDos
*
#6
#5
Yo prefiero galileo pero no es lo mismo. No habeis entrado en la noticia obviamente. Primer párrafo:
¿Qué pasaría si la tecnología GPS dejara de funcionar o fuera manipulada? Aunque para el usuario común el GPS es sinónimo de navegación en el coche o en el móvil, en el mundo industrial, militar y de infraestructuras críticas, depender de un único sistema global de posicionamiento (GNSS), como es el caso del GPS americano o el Galileo europeo, supone un riesgo geopolítico y una debilidad técnica. Si la señal se interfiere intencionadamente (algo frecuente en zonas de conflicto) o falla por motivos técnicos, millones de dispositivos IoT en todo el mundo se quedan ciegos y mudos.
Lo prefiero por la precision mas que nada.
0
K
8
#8
eqas
Si no es open source de partida (no he investigado), nace muerto.
0
K
11
#3
Tarod
Y además cura el cáncer
0
K
10
#1
lobomad
Gran avance para la geolocalización desligada del Ministerio de Defensa Estadounidense
0
K
6
#6
plutanasio
#1
Te refieres al programa Galileo?
2
K
27
#11
amusgada
#6
ya te digo, ni que 10 metros encima fuese gloria teniendo el Galileo con mejor precisión o el Glonass (que vale, de ése necesitamos independencia). Y encima otra roña de órbita baja pa "movilidad de flotas", usea, logística.

Vía al 6G, no sé si alegrarme o no
Vía al 6G, no sé si alegrarme o no
0
K
8
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
